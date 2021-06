Televisa da golpe a TV Azteca, gente prefiere a Denise Maerker que a Javier Alatorre

Ciudad de México.- Televisa asegura que “En Punto” es el noticiero líder en rating, lo que deja por debajo a Javier Alatorre con su programa “Hechos” de TV Azteca.

Televisa Prensa exhibió los números que colocan al noticiero nocturno de San Ángel como el más visto por los mexicanos.

Gracias a ti, #enPunto con @denisemaerkeroficial logró una audiencia de 2.6 millones de televidentes y se posicionó como el noticiero más visto en la televisión abierta”, se lee en el post de Televisa.

“En Punto” se transmite de lunes a viernes a las 10:30 de la noche, donde Denise muestra los hechos más importantes que suceden en México y el mundo. "Hechos" tiene el mismo horario.

Javier Alatorre no solo es el titular de “Hechos”, sino que es el rostro del equipo de noticieros de TV Azteca. Foto: Facebook.

La sala de prensa afirma que el programa registró una audiencia de 2.6 millones de personas, el pasado miércoles, 23 de junio, lo que es una prueba que indica que es el noticiero más visto de la televisión abierta.

Mientras que “Hechos” solo llegó al 1.1 millones de televidentes, lo que lo coloca con un 120% por debajo de Televisa.

En abril de 2020, Javier Alatorre se vio envuelto en la polémica cuando dijo que no creía en el Covid-19 pero sí en el mítico “Chupacabras”.

Circulaba un video en el que el comunicador no solo decía que no creía en la pandemia, sino que pidió a los televidentes no seguir las recomendaciones sanitarias del doctor Hugo López-Gatell.

Ante esta polémica, resurgió un video en el que se le escucha a Alatorre hablar con seguridad de la aparición del mítico “Chupacabras” en México, lo que le trajo fuertes críticas.

mhuizache@am.com.mx