Televisa está de luto: Muere Patricio Castillo, actor de La Mexicana y el Guero

CDMX.- El actor chileno Patricio Castillo, quien participaba en la telenovela “La Mexicana y el Guero” de Televisa, falleció este 15 de abril a los 81 años de edad, debido a una afección pulmonar.

El Sistema de Teatros de la Ciudad de México confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter.

También el programa “Hoy” confirmó la noticia a través de la cuenta de Twitter del matutino.

Lamentamos el sensible fallecimiento del primer actor #PatricioCastillo Q.E.P.D. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, publicó.

Su esposa Haunani Ruiz aclaró que Patricio Castillo no padecía COVID-19, como se rumoró desde su hospitalización el pasado 12 de abril.

Tuvo una baja de saturación y todo mundo corriendo de: ‘Covid, covid’. Gracias a Dios no fue así, este es un hospital no covid, no es covid”, aseguró Haunani Ruíz al programa “Hoy”.