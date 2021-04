‘Burro’ Van Rankin pierde exclusividad con Televisa y se niega a grabar ‘40 y 20’

México.- Televisa sigue con el recorte de exclusividades, y ahora le tocó el turno a Jorge “Burro” Van Rankin, quien se sintió defraudado al momento de enterarse y enseguida se negó a grabar una temporada más de la serie “40 y 20”, la cual protagoniza.

Parece ser que este no es el mejor momento del también conductor del matutino “Hoy”, TvNotas publicó que al amigo de Luis Miguel le notificaron que abril es el último mes que cobra como exclusivo.

Un integrante de la producción de “40 y 20” compartió con la revista que el conductor de 57 años de edad recibió la noticia de mala manera, pues pensó que por llevarse bien con altos ejecutivos, esto no pasaría.

Y es que lo primero que, al parecer, hizo “El Burro” fue subir a hablar con los ejecutivos para cuestionar la decisión y le aclararon que las puertas de la empresa siguen abiertas para él.

Al saber la decisión, El Burro rechazó la propuesta del productor Gustavo Loza, de grabar la sexta temporada de la exitosa serie.

Él se siente traicionado, entonces le dijo a Gustavo que no piensa seguir grabando más capítulos si no le duplican el sueldo y le dan mejores cosas, porque ahora como ya no es exclusivo, no tiene la obligación de participar en las grabaciones de la serie”.