Televisa le quita exclusividad a Silvia Pinal y la deja sin trabajo

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Silvia Pinal, se quedó sin trabajo, pues Televisa le ha quitado su contrato de exclusividad.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, el hijo de la primera actriz, Luis Enrique Guzmán, platicó que ahora que la actriz se encuentra enferma, la televisora le quitó el contrato de exclusividad.

Luis Enrique confesó sentirse indignado por el trato que los ejecutivos de la televisora han dado a Pinal, quien desde hace meses no puede trabajar por problemas de salud tras la operación de cadera.

Han pasado dos meses que no le hacen caso, no le han dado su exclusividad. Mi mamá es uno de los pilares de esa empresa, ha dejado sangre, sudor y lágrimas en los foros, ha sido su casa, se me hace extraño que nada más porque no está el Tigre vigilando le hagan ese tipo de groserías”, comentó Luis Enrique.