Televisa le quita exclusividad a estos actores y van camino a la quiebra

CDMX.- Ser independientes y trabajar sin temor a ser vetados costó caro a los actores de Televisa porque perdieron su exclusividad y con ello una entrada mensual segura.

La lista de famosos que dejaron de pertenecer a la televisora es larga y muchos de ellos con décadas de antigüedad, como Érika Buenfil, quien a 40 años de laborar en Televisa le fue rescindido su contrato.

Otros casos son los de Jacqueline y Chantal Andere, Lourdes Munguía y Eric del Castillo, este último quien como muchos se mostró sorprendido.

Yo sé de un compañero que falleció a los tres meses que le quitaron su exclusividad porque se acostumbra uno a sus gastos. 'Tengo tanto dinero mensual, pago esto, pago aquéllo'. Y vives así 30 años y de repente se termina y piensas que afuera de Televisa se acaba el mundo y no. Está más abierto que nunca”, señaló el actor de 84 años.

Con amplia trayectoria en los escenarios, a Erika Buenfil también le pegó el despido.

La protagonista de telenovelas como “Amor en Silencio”, “Marisol” y “Tres Mujeres”, confesó que se sintió fuera de rumbo.

Cuando ensayábamos la obra Terapia Divina llegué a darles la noticia. Me dijeron: 'No te preocupes, aquí tienes trabajo'. Ese día ensayé como pensando: '¿Pa' dónde me voy?' Ha sido para mí un bálsamo tener esta obra”, expresó la actriz, quien es madre soltera.