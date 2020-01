Televisa sí tiene catálogos de actrices y actores, los tengo en mis manos: Periodista

Ciudad de México.- El mito sí es una realidad. La periodista de espectáculos Ana María Alvarado utilizó su cuenta de YouTube para evidenciar que Grupo Televisa sí cuenta con un catálogo, no solo de actrices, sino de actores, y detalló que incluye a la propia Danna Paola.

Los famosos catálogos de Televisa, que si existen, que si no existe, ¿qué creen? Los tengo en mis manos y ser los voy a mostrar”, aseguró la conductora de la sección ‘Pájaros en el alambre’ de Grupo Imagen.

Antes de mostrar las evidencias de que sí existen los catálogos, Ana María Alvarado aclaró que no son para ofrecer a las celebridades, sino que en realidad son una lista de los famosos que están en la empresa, pues antes no eran tan comunes las computadoras.

En Televisa sí hay catálogos de actrices y de actores y se hacen desde hace muchos años, pero no por lo que ustedes piensan, como en todos lados, es un catálogo que no está ofreciendo a su talento, simplemente mostrando todo el elenco con el que cuentan, antes que no había computadoras se hacía a través de los catálogos”, explicó la periodista.