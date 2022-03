Ciudad de México.- Galilea Montijo confesó en el inicio del programa “Hoy” que el temblor registrado esta mañana en la Ciudad de México, con epicentro en el suroeste de Veracruz, la tomó por sorpresa en su camerino y tuvo que salir del foro con poca ropa.

Galilea se preparaba para la emisión del matutino de Las Estrellas cuando se activaron las alarmas sísmicas y tuvo que salir “como Dios la trajo al mundo” para ponerse a salvo.

Nos agarró el temblor en pleno camerino, cambiándonos, yo me salí, literal, como Dios me mandó al mundo”, le contó Galilea Montijo a sus compañeros.

Y es que en un inicio, la conductora nacida en Jalisco se equivocó al momento de presentar a las ocho celebridades que participarán en el nuevo programa “Tu cara me suena”, pero se justificó al decir que el temblor le afectó.

Yo con la prisa, la verdad no me dio tiempo de asustarme mana, a mí me agarró, ya sabes, afuera”, dijo Andrea Legarreta.