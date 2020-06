'Tenemos mucho posesivismo' Cristian Castro responde a acusaciones sobre maltrato

Ciudad de México.- El cantante y actor mexicano, Cristian Castro, respondió a las acusaciones sobre maltrato a su mamá, Verónica Castro.

Hace unos días, la conductora Yolanda Andrade, afirmó que Cristian Castro había golpeado a su mamá, Verónica Castro, provocándole lesiones muy graves.

Un día estaba terminando el programa y me dijo que Cristian estaba peleando con su abuela, doña Socorro Castro, por su esposa Valeria. Ella (Verónica) fue, aunque yo le insistí que no lo hiciera. Entonces (después) me habló y me dijo: 'Cristian me pegó'”, aseguró Yolanda.