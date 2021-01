"Tener miedo de cerrar los ojos y no volver": Alex Malverde muere por Covid-19

Ciudad de México.- "Tener miedo de cerar los ojos y no volver", escribió en su cuenta de Twitter Alex Malverde días antes de morir a consecuencia de complicaciones generadas por el coronavirus (Covid-19).

El promotor de hip hop nacional y también conductor de radio falleció la madrugada de este miércoles 13 de enero, así lo confirmaron a través de redes sociales amigos, colegas y fans.

Da conocer que dio positivo a Covid

En su cuenta de Twitter, Alex Malverde informó el 7 de enero que dio positivo a Covid-19.

Pos con la novedad de que me dio COVID, no me siento mal el día de hoy, pero me dicen (después de hacerme una tomografía) que tengo los pulmones chiquitos, ahora además de pito chico soy pulmón chico. Chale puta vida”, publicó en su red social.