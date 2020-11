"Tengo el conocimiento", Alfredo Adame quiere incursionar en la política

Ciudad de México.- El actor mexicano, Alfredo Adame, aseguró que tiene las bases suficientes para comenzar una carrera como diputado.

Mediante una entrevista para medios de comunicación Adame, expresó su interés en la política pues hace un año el actor se había unido a un partido político para promover el deporte en la Ciudad de México.

Así mismo, enfatizó las características que tiene y aseguró que tiene las bases para poder postularse, además comentó que si obtiene el cargo deseado podría ayudar a Ninel Conde para difundir su caso contra Giovanni Medina, su expareja.

Tengo el temple, tengo las destrezas, las habilidades y los conocimientos para lograr algo muy bueno... Si ella me dice ‘ayúdame’, pero si me dice que le diga al juez que le regrese a su hijo pues no puedo ayudar en eso. Si me dice cómo fueron las cosas y que le ayude a difundirlo sí lo haría”, finalizó Adame.