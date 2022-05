‘Tengo una lista’: Natalia Téllez le dice en su cara a Galilea Montijo por qué se alejó de ella

Ciudad de México.- Galilea Montijo y Natalia Téllez compartieron el foro de televisión cuando trabajaron juntas en el matutino Hoy, pero la conductora pelirroja decidió salir del programa para continuar con otros proyectos.

Al poco tiempo comenzaron los rumores de un conflicto entre ambas, lo que las presentadoras han negado categóricamente, pero en la última emisión de Netas Divinas, quedó al descubierto que en realidad sí hubo un distanciamiento entre ellas.

En el debut de Galilea en el programa de Unicable, su compañera Paola Rojas les propuso que cada una planteara cuál es su parte tóxica, por lo que la jalisciense confesó a sus compañeras que precisamente su “rasgo tóxico” es permanecer en relaciones en las que hay actitudes negativas.

Cuando tocó el turno de hablar a Natalia Téllez, ella aseguró que tiene problemas con los límites, y comenzó a explicar que tiene problemas para entenderlos, pero también para ponerlos, por lo que ha tenido que tomar terapia porque ha perdido muchas amistades a raíz de esta situación.

Durante la emisión Paola Rojas propuso que cada una planteara cuál es su parte tóxica. Foto: Instagram.

Por otra parte, también reveló que se siente incapaz de hablar cuando algunas cosas le molestan y por este motivo ha decidido alejarse de muchas personas, sin importar que sean muy cercanas a ella.

Mi parte tóxica, porque es donde estoy en terapia, son los límites. Yo no tengo límites con la gente y luego no sé ponerle límites y entonces llego al punto de no desechar, pero alejarme de la gente que quiero mucho porque no tuve la valentía de hablar como un adulto”, confesó Natalia.

Tras la revelación de la también actriz, “La Montijo” de inmediato relacionó con su compañera y ligó la situación con lo que ellas vivieron hace años cuando se dio el distanciamiento entre ellas: “¿Por eso te alejaste de mí?”, cuestionó.

“Sí, Galilea, por eso... y por muchas cosas más... tengo una lista”, dijo Natalia Téllez ante la mirada atónita del resto de las conductoras.

Natalia aseguró que alejarse de los que la rodean es un patrón que ya identificó. Foto: Instagram.

La ex conductora de Telehit terminó su comentario asegurando que no se puede deshacer de personas muy cercanas como por ejemplo su papá, pero que alejarse de los que la rodean es un patrón que ya identificó en su personalidad.

“Acabo de topar eso y fue brutal y, por lo de mi papá, este... sí, sí es algo cercano, como un papá no lo vas a desechar, pero otras relaciones, llega el punto de... consideré no tener en mi vida a alguien que amo porque no tengo la valentía de decir algo que me molesta a alguien que quiero mucho, lo hago todo el tiempo”, zanjó.

