Tenía miedo: Natasha Dupeyrón confiesa que también sufrió abuso sexual

México.- La actriz Natasha Dupeyrón confesó a través de redes sociales que fue víctima de abuso sexual hace algunos años, aunque también confesó que aún no se siente preparada para contar su experiencia y decir el nombre de su agresor.

La actriz de 29 años contó que fue gracias a una canción, con la que se buscará apoyar la causa feminista, que se dio cuenta de lo difícil que ha sido para ella cargar con esta experiencia.

Mientras la cantaba me di cuenta que por eso no quería ir a grabarla, que tenía miedo; por eso no me quería aprender la canción, porque tenía miedo de decir estas palabras en voz alta, porque me resuenan y porque me sentí identificada con lo que estaba cantando”.

Uno de los primeros papeles de Natasha en la actuación fue el de la pequeña Natalia en la telenovela ‘La otra’, en 2002. En la foto con Nuria Bages. Foto: Facebook.

Y hoy estoy aquí compartiendo esta parte de mí que no se quiere quedar callada, pero que tampoco sabe cómo hablar, porque no es fácil ser valiente, requiere de muchas cosas y porque creo que todo es a su debido tiempo”, expresó Natasha Dupeyrón en stories de Instagram.

La también cantante y modelo destacó su admiración por aquellas mujeres que han podido alzar la voz; sin embargo, invitó a aquellas que no, a no sentirse mal por no estar preparadas aún.

En Instagram, Natasha Dupeyrón expresó que no se quiere quedar callada, pero tampoco sabe cómo hablar. Foto: Facebook.

Si tú me estás viendo y quieres hablar, pero tampoco sabes cómo hacerlo, todo a su debido tiempo. Es importante escucharnos primero, perdonarnos, entender que no es nuestra culpa”, destacó Nat.

La estrella de filmes como “La Boda de Mi Mejor Amigo” y “La Vida Inmoral de la Pareja Ideal” se ha pronunciado a favor de la lucha feminista en múltiples ocasiones, acudiendo recurrentemente a marchas e involucrándose en proyectos bajo la misma causa; no obstante, es la primera vez que habla de su caso.

Todo a su debido tiempo. Gracias a todas las chicas que hablan y denuncian, porque nos motivan a no quedarnos calladas, a no sentirnos solas y a no sentirnos una mierda; no nos vamos a quedar calladas”, aseguró.

Con información de Reforma