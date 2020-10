¿Tercera en discordia? Cecilia Galliano responde a rumores de amorío

Ciudad de México.- Tras ser acusada de ser la tercera en discordia en la relación del cantante Leonardo de Lozanne, Cecilia Galliano utilizó sus redes sociales para defenderse.

Después de que Galiano fuera captada en compañía de Leonardo al final de la obra ‘El marido perfecto’, comenzaron los rumores de que la actriz argentina salía con él y fue criticada fuertemente en redes sociales pues el cantante está casado con Sandra Echeverría, con quien tiene un hijo de cinco años.

¡El hombre que juega con dos mujeres no merece a ninguna!", había escrito en Twitter Laura Zapata al enterarse del rumor.

Es por eso, que mediante sus redes sociales la argentina decidió desmentir los rumores y dejó claro que no es la tercera en discordia.

Aparte de lastimar a una familia por el chisme, o no, porque yo estoy segura que a ellos no les afectó, porque saben que no tengo ninguna clase de relación con ellos, a los cuales quiero y respeto; es el insulto que estoy recibiendo de gratis, de que si robo maridos, que si soy esto, si soy el otro", aclaró Galliano.