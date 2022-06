Así se despidió Thalía de su abuelita Eva Mange

Nueva York.- Thalía siempre estuvo al pendiente de su abuelita Eva Mange, quien falleció este viernes 24 de junio a la edad de 104 años, tan grande fue el lazo, que la artista se quiso despedir con un emotivo video.

Pero, unos años atrás, su relación sufrió una fractura, pues se dio a conocer que Eva Mange las demandó para exigir el pago de una pensión alimenticia.

Dos años después, en 2014, llegó a un acuerdo con Thalía y la cantante volvió a estar en contacto con su abuelita, apoyando con sus gastos de manutención junto con su media hermana, la actriz Laura Zapata.

Años después, la relación volvió a un equilibrio, pero este viernes, se despidieron de ella con honores y videos enalteciendo el ejemplo que dejó en ellas.

“Siempre, contra viento y marea y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida”. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía, y nos mostraste cómo resolver nuestras emociones cantando y bailando”.

La artista le deseo buen viaje, con el agradecimiento de haberla formado.

Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. Tú hija estará esperándote también! (me lo contó ayer en la madrugada entre sueños ) Ya estás libre alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ahora solo ERES! Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida mi hermosa abuela, y siempre estarás cerquita de nuestro. Te amo abuelita. Te amo mucho, mucho, mucho