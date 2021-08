¡A celebrar a todo lo alto! Thalía posa para revista en su cumpleaños 50

México.- Thalía no podía celebrar su cumpleaños 50 de otra manera. Compartió fotografías en las que luce más que contenta y dispuesta a pasarla bien, rodeada del cariño de su familia, amigos y fans.

Pero no sólo eso, también posó para la portada de la revista Caras a la que compartió sorpresas para los lectores

En un post de Instagram, la cantante mexicana posó en colores junto a un número 50 en globos para celebrar su cumpleaños.

Pero no sólo eso, Ariadna Thalía Sodi Miranda, mejor conocida como Thalía, aprovechó para compartir una reflexión con sus 17.9 millones de seguidores sobre lo que significa para ella llegar a los 50 años.

Lo primero que hizo fue autofelicitarse y exponer que el 50 es eso, un número, pues no se estanca en las malas experiencias, sino que aprende de ellas y sigue adelante.

Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman.