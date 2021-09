Nueva York.- El paso del huracán “Ida” dejó muchos daños, entre ellos la lujosa mansión de Nueva York de Thalía, quien subió varias historias a su cuenta de Instagram para enseñar a sus miles de seguidores cómo se iba inundando la casa.

La esposa de Tommy Motola, narró cómo se fue metiendo el agua debido a la intensa lluvia que llevó el ciclón, lo que alarmó a sus seguidores, quienes enviaron mensajes de apoyo a la cantante.

La situación se fue saliendo de control, pues al principio de las historias, se notaba una Thalía muy sonriente que trataba de detener la filtración, pero al paso del tiempo vio que eran en vano todos sus intentos por frenar la entrada del agua, que inundó la primera planta de la mansión valuada en 8 millones de dólares.

Thalía mostró los estragos del paso del huracán “Ida” en su casa. Foto: Instagram.

¡Oh my god, gays! Mi casa se inundó, se está inundando” dijo Thalía mientras mostraba el alfombrado piso de su casa. “Mi casa, my homen, ¿what?”, continuó.

Con pijama, pantuflas y celular en mano, Thalía recorrió varias partes de la casa, fue desde las escaleras principales hasta el gimnasio y el cuarto contiguo, destinado a la creación de contenido para sus redes, mientras tanto, afuera se escuchaba la tormenta.

Lo que en un principio fueron risas de sorpresa, más tarde se tornaba en alarma y preocupación, pues la intérprete de “Mojito” se percataba cómo se colaba más y más el agua y ya no eran charcos sino una inundación, debido a la gran cantidad de agua que llegó a los tres centímetros de altura, aproximadamente.

Con pijama, pantuflas y celular en mano, Thalía recorrió varias partes de la casa. Foto: Instagram.

“Neta, no. Saben ese sonido de no, no, no”, comentó Thalis haciendo alusión a la música que ocupan para los memes de tragedia. “Les juro que me da risa de la fuking angustia, gays”, al ver cómo el agua había llegado hasta los aparatos de ejercicio.

Fue en ese mismo lugar donde se encontraban algunos cables ya mojados, que alarmaron a la protagonista de “María la del barrio”, debido al inminente riesgo de electrocución. En el video se puede ver cómo camina alrededor de una extensión naranja que estaba conectada a la corriente.

Una vez que constató que no podía hacer nada respecto a la inundación, preocupada y triste, Thalía se dirigió a su recámara para recostarse y platicar con sus fans a quienes les compartió la preocupación por su patrimonio y terminar su primer en vivo.

El nivel del agua llegó hasta el gimnasio y el cuarto que usa para crear contenido. Foto: Instagram.

Después de unos minutos volvió a transmitir en sus historias para informar el estatus de la inundación. Y mostró cómo el agua llegó hasta el primer escalón de las escaleras. Y explicó que ya no podía bajar por el riesgo que implicaban los cables mojados.

Enseguida bromeó con la película “Titanic” y entre risas nerviosas Thalía pidió que llegara Leonardo Di Capri a rescatarla.

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos