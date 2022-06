México.- Aunque a la cantante le gusta compartir todo con sus fans, esta vez alarmó a sus millones de seguidores pues en fotografías que publicó se veía a Thalía llena de moretones.

En su cuenta oficial de Instagram, Thalía publicó varias imágenes de su maltratada piel, pues se podía ver que en sus piernas y hombros tenía moretones y raspones, pero para tranquilizar a sus fans explicó por qué estaba así.

Thalía compartió esta imagen para mostrar los moretones en sus piernas. Foto: Instagram

"Tercer día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever!", escribió Thalía junto a la imagen en la que muestra una de sus piernas con los moretones.

"¿Qué pasó?", "Omg ¿y esos golpes?" "Cuídate, mi princesa", "¡Nooo! ¿Y esos moretones?", Ponte hielito", fueron algunos de los mensajes que recibió.

¿Por qué aparece Thalía llena de moretones?

Resulta que la cantante y protagonista de telenovelas está preparando un nuevo proyecto, que ella misma calificó como 'intenso'.

Así me dejaron las coreografías de mi nuevo proyecto, estén buzos porque esto está intenso, intenso lo que les tengo preparado", explicó Thalía.

Thalía también se lastimó los hombros. Captura de video

En sus historias de Instagram, donde la protagonista de María la del Barrio tiene 19.4 millones de seguidores, explicó que tuvo que usar un corsé por seis horas, y que debido a los movimientos que ha estado haciendo incluso se ha golpeado.

"Me preguntan que ha pasado con esas piernas, con esos moretones, con esos raspones... he estado haciendo tantas coreografías, he estado bailando, corriendo de aquí para allá, que de pronto me pego en una mesa, me subo en otra, me siento en escaleras, me cargan los bailarines, voy corriendo y como que me tropiezo con la esquina con alguna de las máquinas o tripies que hay de las luces, pero bueno, así es la vida", dijo la cantante.

Thalía destacó que el proyecto en el que trabaja es muy querido y le apasiona mucho, pero no reveló de qué se trata.

Thalía comparó sus piernas ahora y hace casi 30 años, cuando interpretó a Marimar. Captura

Después compartió que tuvo que hacer ejercicios de estiramiento y aplicarse sales minerales desintoxicantes para combatir el dolor muscular.

Thalía también hizo una comparación de cuando protagonizó la telenovela Marimar, hace 28 años, con la actualidad y en ambas fotografías se le ven los moretones.

"Es que siempre he sido de piel frágil y cualquier cosa me saca morados. Soy muy delicadashhhh", escribió en la publicación.