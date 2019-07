¡Thalía lo vuelve a hacer!, por vestirse de Buzz Lightyear se volvió tendencia

Estados Unidos.- Una vez más Thalía fue tendencia en redes sociales por su característico contenido en sus perfiles, en esta ocasión enloqueció a los usuarios al usar el filtro de Buzz Lightyear en Instagram.

A través de sus historias, la cantante mexicana expresó lo enamorada que quedó al ver Toy Story 4, sin embargo lo hizo usando el filtro para “ponerse” el traje del mejor amigo del comisario Woody.

En los cortos videos se le puede ver a Thalía con la cara caricaturesca, con un mentón más ancho y los pómulos más pronunciados y simulando que lleva encima el traje de la figura de acción espacial. Esto mientras dice lo mucho que le agradó ver la película no una, sino cuatro veces.

Con una voz más gruesa por el filtro, Thalía confesó que la película de Disney Pixar fue espectacular y que la conmovió tanto que las cuatro veces que la vio, lloró.

“Deberían recetar los videos de Thalía como terapia contra la depresión”, “Te amo jajaja”, “Dénme de eso que está tomado la señora Thalía”, “Thalía es mi pastor, ya que haga su religión para suscribirme”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Twitter tras ver los divertidos videos de la cantante.

Pero la versión caricaturizada de la cantante lo fue lo único que llamó la atención en las historias de la cantante, sino también su pronunciación del inglés.

Estuvo espectacular esta película, así salimos ‘Buzz Lightyear, to the rescue,to the infinity and beyond”, dijo Thalía en uno de sus videos.