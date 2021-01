Thalía y Laura Zapata condenan maltrato a su abuela de 103 años

Ciudad de México.- Doña Eva Mange Marquez de 103 años, abuela de Thalía y Laura Zapata, tuvo una complicación de salud.

Tras una visita que le dio Laura, la cantante se enteró que su abuela estaba en pésimas condiciones, incluso presentaba úlceras en la piel.

Más lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables… Estos son los ‘cuidados’ que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a los responsables", escribió la cantante.