The Beatles: Get Back hará su debut en México en formato IMAX

El legendario concierto de la azotea de The Beatles: Get Back, tendrá su debut en formato exclusivo IMAX del 10 al 13 de febrero en México.

El inolvidable concierto de Los Beatles en la azotea, de la sede central de Apple Corps en Savile Row que tuvo lugar el 30 de enero de 1969.

Estoy muy contento de que el concierto en la azotea de The Beatles: Get Back se va a poder experimentar en IMAX con esa pantalla gigante –dice el director y productor Peter Jackson–. Es el último concierto de Los Beatles, y es la manera absolutamente perfecta de verlo y escucharlo”, dijo Jackson.

Desde el estreno de la docuserie de Peter Jackson, los fans han enviado mensajes de los fans pidiendo experimentar este concierto de la azotea en IMAX.

El concierto completo, que forma parte de la docuserie original de Peter Jackson The Beatles: Get Back, fue optimizado para pantallas IMAX, remasterizado digitalmente para la calidad de imagen y sonido de The IMAX Experience con tecnología propietaria IMAX DMR® (remasterización digital).

La docuserie The Beatles: Get Back está disponible vía streaming exclusivamente en Disney+.

