The Beatles: Icónico concierto de la azotea se proyectará en formato IMAX

AM.- Una hora del concierto más épico de The Beatles será proyectado en formato IMAX este 30 de enero, según lo anunció la banda de Liverpool a través de sus redes sociales.

El concierto que The Beatles realizó el 30 de enero de 1969 en la azotea del edificio de Apple Corp, es uno de los tesoros más valiosos para los admiradores de la banda.

The Beatles el Let It Be de 1970. Foto: Facebook

Las imágenes corresponden al documental recientemente estrenado por Peter Jackson acerca de la grabación del álbum "Let it be" (1970), en las cuales se hizo este show como parte del proyecto.

Durará 60 minutos, y su proyección se realizará en diversos cines de Estados Unidos este 30 de enero.

El concierto, que fue la primera de los autores de "Don't let me down" desde 1966, fue pensada como una instancia para grabar el nuevo disco de la banda.

The Beatles y el anuncio de la proyección de IMAX. Foto: Especial

Sin embargo, antes de pensar en la azotea de un edificio londinense, The Beatles había analizado actuar en las pirámides de Egipto, un trasatlántico y el monte Everest.

La policía interrumpió esta original presentación, ante las quejas por ruidos molestos de los vecinos del barrio.

The Beatles. Foto: Especial

