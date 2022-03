The Black Keys regresa con ‘Dropout Boogie’ que pinta para ser uno de sus mejores discos

EUA.- The Black Keys ya prepara su regreso triunfal con su disco “Dropout Boogie” que se destapará en mayo, y cuyo sencillo “Wild Child” ya está disponible en plataformas.

Después de 10 álbumes, los últimos cinco de los cuales llegaron al top 10 o mejor, seis premios Grammy y giras con entradas agotadas por todo el mundo, The Black Keys están de regreso.

El primer sencillo, “Wild Child” está disponible junto con un video dirigido por el antiguo colaborador de la banda, Bryan Schlam. Dropout Boogie incluye colaboraciones con Billy F. Gibbons (ZZ Top), Greg Cartwright (Reigning Sound), y Angelo Petraglia (Kings of Leon).

The Black Keys. Foto: Especial

Dropout Boogie será lanzado un día antes del vigésimo aniversario del primer álbum de The Black Keys, The Big Come Up. Como lo han hecho durante toda su carrera, el dúo Dan Auerbach y Patrick Carney escribieron todo el material en el estudio, y el nuevo álbum captura una serie de primeras tomas que se remontan al blues rock despojado de sus primeros días haciendo música juntos en los sótanos de Akron, Ohio.

The Black Keys. Foto: Especial

The Black Keys había tocado previamente con la leyenda de la guitarra de ZZ Top, Billy F. Gibbons, hace más de una década en Los Ángeles, mientras que ZZ Top estaba trabajando en un álbum con el productor Rick Rubin.

Ni siquiera escribimos una canción, solo tuvimos algunas ideas que escribimos”, dijo Carney. “Realmente solo queríamos pasar el rato con él. Nos mantuvimos en contacto y Dan lo invitó al estudio una vez que comenzamos a trabajar en este álbum”.

Más recientemente, The Black Keys lanzó la edición Super Deluxe del décimo aniversario de su histórico séptimo álbum de estudio, El Camino a finales de 2021. El Camino fue producido por Danger Mouse y The Black Keys y fue grabado en la entonces nueva ciudad natal de la banda, Nashville, durante la primavera de 2011.

The Blac Keys presentaron 'El Camino'. Foto: Facebook

The Black Keys ganó tres premios Grammy por El Camino—Best Rock Performance, Best Rock Song, y Best Rock Album— entre otros reconocimientos mundiales.