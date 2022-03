‘The Boys’: Aquí puedes ver una diabólica probada de la tercera temporada

Los Ángeles.- “The Boys” se convirtió en tendencia al destaparse el teaser de su tercera temporada, el cual está más diabólico que nunca.

The Boys se basa en el cómic más vendido de The New York Times por Garth Ennis y Darick Robertson. Es una versión divertida e irreverente de lo que sucede cuando los superhéroes, abusan de sus superpoderes en lugar de usarlos para hacer el bien. Con la intención de detener a los superhéroes corruptos.

Contra los superheroes corruptos. Foto: Especial

The Boys, un grupo de justicieros, continúa su heroica búsqueda para exponer la verdad sobre The Seven y Vought, el conglomerado multimillonario que los maneja y encubre sus sucios secretos.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

El teaser muestra solo algunos de los momentos verdaderamente diabólicos que se avecinan y ofrece un vistazo a todos los personajes favoritos de los fans y caras nuevas de la próxima temporada de The Boys.

The Boys destapó su tercer teaser. Foto: Facebook

La serie debutará en Prime Video con tres episodios el viernes 3 de junio. Los nuevos episodios estarán disponibles cada viernes siguiente, antes del épico final de temporada el 8 de julio.

La tercera temporada de The Boys es protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit y Jensen Ackles.