CDMX.- Felipe de Edimburgo y su muerte conmocionaron al mundo, el esposo de la Reina Isabel II, quien tenía 99 años, forma parte de “The Crown”, la serie de Netflix sobre la realeza que anunció que su final llegaría en la sexta temporada, pero ahora los fans la piden de regreso.

El guionista de “The Crown”, Peter Morgan, detalló en entrevistas anteriores que la sexta temporada terminaría a principios de de la década de los 2000, por lo que no se incluiría ni la boda del Príncipe Harry con Meghan Markle, ni la inesperada muerte de Felipe de Edimburgo.

Tras la muerte de Felipe de Edimburgo, fanáticos de “The Crown” usaron Twitter para bromear que tanto los productores de la serie de Netflix como el creador, ya estaban frente a sus computadoras escribiendo la nueva temporada para incluir este suceso.

No como me van a decir que murió el Príncipe Felipe me spoilearon The Crown”.