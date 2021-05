Amazon presenta a la nueva directora de su serie 'The Lord of the Rings'

California.- Amazon Studios anunció hoy que la directora sueca-francesa, Charlotte Brändström se ha unido al equipo creativo de su próxima serie Amazon Original sobre The Lord of the Rings.

Continuando el trabajo del realizador español, JA Bayona y el director británico-chino Wayne Che Yip, Brändström se une a un elenco internacional actualmente filmando en Nueva Zelanda, para dirigir dos episodios.

Ella es la nueva directora, quien forma parte del universo de Tolkien. FOTO: AMAZON

Brändström fue nominada al premio Emmy internacional por Julie, chevalier de Maupin. También ha dirigido más de 30 largometrajes, miniseries y películas-de-la-semana, incluyendo episodios de The Man in the High Castle, Outlander, The Witcher y la próxima serie Jupiter’s Legacy.

Estoy muy emocionada de ser guiada a través del mundo de la Tierra Media por la visión de JD y Patrick y de sumergirme en el icónico mundo de J.R.R. Tolkien. Es un gran privilegio estar en Nueva Zelanda para trabajar con el excepcional grupo de talentos creativos de Amazon Studios”, dijo Brändström.

Hay incontables cosas que ver todavía en la Tierra Media, y mucho gran trabajo por hacer”, agregó citando a Gimli.

Sobre la serie de television Amazon Original de The Lord of the Rings:

La próxima serie de Amazon Studios trae a las pantallas por primera vez a las heroicas leyendas de la mítica Segunda Era de la historia de la Tierra Media.

Este épico drama sucede miles de años antes de los eventos de The Hobbit y The Lord of the Rings de J.R.R. Tolkien. Comenzando en una época de paz relativa, la serie sigue al elenco de personajes, conocidos y nuevos, mientras confrontan el temido resurgimiento de la maldad en la Tierra Media. De las profundidades de las Montañas Nubladas, a los majestuosos bosques de la capital élfica de Lindon, hasta el asombroso reino insular de Númenor, hasta los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que vivirán mucho después de que hayan partido.

Como se anunció previamente, la serie es liderada por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne & Patrick McKay; a ellos se les unen los productores ejecutivos Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond y Sharon Tal Yguado, el coproductor ejecutivo Wayne Che Yip y el productor Christopher Newman.