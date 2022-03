The Police está de vuelta con nuevo material inédito

Nueva York.- The Police viajó a través de seis continentes en 1979 y 1980, capturando imágenes detrás de escena y momentos personales mientras la banda exploraba nuevos terrenos en The Police: Around The World Restored & Expanded.

The Police: Around The World Restored & Expanded combina imágenes de la banda tocando en vivo con imágenes íntimas de Sting, Andy Summers y Stewart Copeland explorando Japón, Hong Kong, Australia, India, Egipto, Grecia, Francia, Sudamérica y Estados Unidos. La banda fue filmada dentro y fuera del escenario mientras visitaban monumentos locales, probaban cocinas extranjeras y crecían orgánicamente una base de fans global.

The Police. Foto: Especial

El 20 de mayo de 2022, Mercury Studios presenta The Police: Around The World Restored & Expanded en DVD+CD, Blu-ray+CD y DVD+LP (prensado en vinilo azul). Originalmente disponible en VHS y laserdisc, la película se presentará en DVD y Blu-ray por primera vez, con imagen restaurada y audio remasterizado, así como interpretaciones completas de cuatro canciones adicionales que aparecen en el documental.

Además, The Police: Around The World Restored & Expanded incluye audio en vivo nunca antes lanzado en CD y LP. Con canciones de sus dos primeros álbumes grabados en Japón, Hong Kong e Inglaterra, muestra a The Police tocando con un frenesí y una pasión que pronto los convertiría en la banda más grande del mundo.

The Police regresa a los escenarios. Foto: Especial

Al mismo tiempo, la banda británica disfrutó de su primer éxito en las listas del Reino Unido con "Roxanne" y "Message In A Bottle".

Eran jóvenes, hambrientos y listos para romper en grande. Como dice Andy Summers con entusiasmo en las notas del transatlántico: “Al igual que Napoleón, queríamos el mundo. Del desordenado y ferviente ambiente londinense de aquella época se nos ocurrió la idea de dar la vuelta al mundo y filmar toda la aventura.