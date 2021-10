AM.- The Rolling Stones sorprendieron a sus seguidores con un nuevo set remasterizado de 'Tatto You' que está acompañado por más de nueve canciones inéditas de la época, incluido el "Come To The Ball".

Lo que sigue a la presentación del “Living In The Heart Of Love” y “Troubles A' Comin”, una versión del original de Chi-Lites.

The Rolling Stones presenta una nueva versión de sus famosas rolas. Foto: Universal

Este lanzamiento, llega 40 años después de que el álbum fuera lanzado por primera vez el 24 de agosto de 1981, y cuando las leyendas del rock'n'roll han regresado a la carretera en la gira “No Filter”.

La remasterización del 40 aniversario del álbum original de 11 pistas incluye favoritos perdurables como “Hang Fire”, “Waiting On A Friend” y, “Star Me Up”.

En plena grabación. Foto: Universal

Los formatos de lujo también incluyen Lost & Found: Rarities y Still Life: Wembley Stadium 1982.

Mick Jagger. Foto: Universal

Según se informó en un comunicado, Lost & Found incluyen una versión de “Shame, Shame, Shame”, grabada por primera vez en 1963 por uno de los héroes del blues de la banda: Jimmy Reed.



