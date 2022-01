¿Qué le pasó a The Weeknd? Revela portada de su nuevo disco y luce drástico cambio

México.- Fiel a su estilo de sorprender con cada nuevo material que lanza al mercado, The Weeknd reveló la portada de su disco Dawn FM, en la que luce un drástico cambio en el rostro.

Dawn FM será el quinto álbum de estudio, el sucesor del exitoso After Hours que The Weeknd lanzó en 2020 y se estrenará este viernes 7 de enero, pero el canadiense ya dio un pequeño adelanto.

A través de sus redes sociales, Abel Makkonen Tesfaye, nombre real del músico, publicó una fotografía de su rostro en el que luce como un adulto mayor, y lo compartió con el simple mensaje 'portada del álbum'.

En la fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, The Weeknd aparece con un rostro avejentado, la piel arrugada y con varias canas, y en pocas horas logró más de 2 millones de 'likes'.

Además, el canadiense compartió un breve video, que podría tratarse de un adelanto del clip oficial de su primer sencillo, en el cual presume la participación del astro de Hollywood, Jim Carrey, quien en este primer avance la hace de locutor.

Además del actor de "Una pareja de idiotas", "Ace Ventura" y "Eterno resplandor de una mente sin recuerdos", aparecen los créditos del compositor y productor, Quincy Jones; el rapero, Tyler, The Creator; el cantante Lil Wayne y Oneohtrix Point Never, un músico experimental de Estados Unidos.

The Weeknd sorprende con las caracterizaciones a las que se somete para cada uno de sus videos musicales. Fotos: Instagram

Corta pero exitosa trayectoria

En 2013, The Weeknd lanzó su primer álbum de estudio Kiss Land, le siguió Beauty Behind the Madness, en 2015, uno de los discos más vendidos, luego Starboy en 2016 y After Hours, en 2020, el más exitoso hasta el momento, pues solamente su tema “Blinding Lights”, se convirtió en la canción más escuchada en Spotify en 2020, al lograr más de mil 500 millones de reproducciones.

Sin embargo, el canadiense comenzó su trayectoria en la música desde 2010 cuando subió de manera anónima tres canciones en la plataforma de videos de YouTube y para 2011 ya había logrado cierto reconocimiento.

En 2021, The Weeknd fue el artista encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LV.

