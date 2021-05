Tinieblas Jr. le da tremenda nalgada a Macky González

CDMX.- Vaya momento el que vivió Macky González, cuando durante su rutina de baile con Tinieblas Jr. éste le propinó tremenda nalgada que evocó a una disculpa tras el hecho.

La atleta, desconcertada, sólo reviró, y fue la propia Andrea Legarreta quien dio unas palabras al respecto.

Al concluir la canción, la también presentadora de televisión se fue a los camerinos, aunque instantes después volvió.

Pido una disculpa, sé que tengo que ser profesional en este momento, pero no se pueden ver estas cosas en televisión nacional, no está bien, nosotros no habíamos puesto una nalgada, que quede claro. Esto me parece inaceptable. Yo no puedo seguir con una pareja que no se puede controlar en la euforia, ¿en dónde crees que estás?”, dijo Macky.