Estados Unidos.- Los raperos Lil Bean y Zay Bang ofrecían un concierto en el WOW Hall, en Eugene, Oregón, cuando en el estacionamiento del lugar se desató un tiroteo que dejó al menos a seis personas heridas que tuvieron que ser llevadas a un hospital.l

Según informó el portal NME, la balacera tuvo lugar afuera del concierto de música urbana que Lil Bean y Zay Bang daban en el WOW Hall la noche de este viernes.

"Lo que encontraron las fuerzas del orden público cuando llegaron a la escena es exactamente lo que cabría esperar cuando seis personas acaban de recibir un disparo. La gente solo está tratando de salir de aquí, sus amigos están en el suelo, están tratando de ayudar", dijo el jefe de Policía de Eugene, Chris Skinner.

Se desconoce si el pistolero fue detenido tras los hechos violentos en el concierto de rap. Foto: Especial

Deb Maher y Jaci Guerena, del WOW Hall, indicaron que escucharon el sonido de los tiros, pero desconocían la situación que lo propició en el concierto Lil Bean + Zay Bang.

"Actualmente no hay mucha información disponible, sin embargo, escuchamos disparos en el estacionamiento trasero. Los motivos aún no se conocen. Sabemos que algunas personas resultaron heridas, pero no sabemos el alcance de las lesiones y no queremos especular.

El tiroteo ocurrió en el estacionamiento del lugar donde los raperos Lil Bean y Zay Bang daban un show en Oregón. Foto: Instagram

"Nosotros en WOW Hall queremos agradecer a todos los socorristas que llegaron tan rápido para garantizar la seguridad de todos y administrar los primeros auxilios. Creemos que todo el personal y los voluntarios están seguros y contabilizados", señalaron en un comunicado los responsables del lugar.

