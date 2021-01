‘Todas hemos vivido violencia’: Danna Paola confiesa que sufrió machismo

CDMX.- Danna Paola se rebeló y decidió hablar sobre la violencia de género que ha vivido, destacó que debido al machismo que hay dentro de la industria, muchas veces han tratado de callarla.

Durante una entrevista para el programa “Sale el sol", la cantante fue cuestionada si ella en algún momento de su vida había vivido una situación de violencia de género.

Ante ello, Danna Paola confesó que muchas veces sufrió de machismo, lo que la llevó a crear el tema “Calla tú", de su material discográfico “Knock out” y gracias al cual fue promocionada en las pantallas gigantes de Times Square, en Nueva York.

Dentro de esta industria yo he vivido muchísimo machismo, se me ha intentado callar muchas veces y lo he dicho y ha sido nota en todos lados de ‘calladita no me veo más bonita’", confesó.