‘Todas me copian’: Lyn May acuda a Anitta por copiarle sus pasos de perreo

Ciudad de México.- Últimamente Lyn May se está convirtiendo en la reina de la controversia, esto debido a que la pasa enviando fuertes declaraciones en contra de otras celebridades, tal es el caso de Anitta, quien luego de lanzar su canción “Envolver” con la que hipnotizó a las redes sociales, la vedette la acusó de plagio.

Lyn May asegura que la cantante Larissa de Macedo Machado, conocida internacionalmente por su nombre artístico Anitta, plagio sus pasos de baile.

Una vez más la artista que se hiciera famosa por su participación en el llamado “cine de ficheras” vuelve a arremeter con otra famosa, ya sea por acusarle de copiarle los looks, pasos de baile o gustos, en esta ocasión porque supuestamente le copiaron el más icónico baile de perreo.

Recordemos que a la vedette mexicana le gusta estár en el ojo del huracán y con los reflectores puestos encima, ya que siempre da de qué hablar, como el pasado 2021 cuando aseguró que a sus 68 años se encontraba embarazada, lo que causó revuelo y generó cientos de comentarios; sin embargo tres meses después, confesó que había perdido al bebé, noticia que la tenía sin preocupación.

El famoso #AnittaChallenge se convirtió en la sensación en las redes sociales en los últimos días, luego de que varias personalidades del medio artístico se animaran a unirse al reto viral con la exitosa canción de la brasileña, con un paso de baile exótico que se volvió viral en la famosa plataforma de TikTok, motivo por el cual muchos usuarios se han unido a este divertido reto.

La famosa actriz de ficheras, ha causado la reacción de miles de cibernautas, después de revelar durante una entrevista que ella fue la autora del famoso paso con moviento de caderas, y ahora ese baile la cantante brasileña le plagió.

No, ella me copio a mi, porque yo empecé primero. Todas me copian porque no saben hacer nada”, finalizó con una demostración de baile.