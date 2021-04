Todas quieren ser Kourtney Kardashian en los brazos de Travis Barker

Utah, Estados Unidos.- Kourtney Kardashian y Travis Barker se encuentran tan enamorados que gritan su amor a los cuatro vientos del desierto de Utah, en Estados Unidos.

Kourtney Mary Kardashian publicó una foto muy sensual con el baterista de la banda Blink-182, en la que ella luce un bikini color nude y un cuerpazo, mientras el músico lleno de tatuajes de pies a cabeza la carga en sus brazos y la besa.

“Just like heaven”, que se traduce “simplemente como en el cielo”, fue lo que escribió la hermana de Kim Kardashian como pie de la publicación que ha dado la vuelta al mundo.

Kourtney Kardashian y Travis Barker en uno de sus momentos más apasionados./ FOTO: Instagram

Kourtney Kardashian cumplió 42 años el pasado 18 de abril, rodeada por sus hermanas Khloé Kardashian, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner; así como sus hijos Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick, Reign Aston Disick y por supuesto, su nuevo novio, Travis Barker.

Kourtney Kardashian con sus hermanas Khloé Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner y Kendall Jenner./ FOTO: Instagram

Envidian a Kourtney Kardashian en redes

Ante la foto tan ‘hot’ que compartió Kourtney Kardashian en su Instagram, los fans y no tan fans de la empresaria, han comentado que quisieran estar en su lugar, tanto por su novio como por la figura que luce.

Mis respetos para Kourtney Kardashian porque a sus 42 años tiene el novio que todas quisimos tener a los 16”.

La verdad sí se me antoja ser Kourtney Kardashian y que un cholo tatuado me ande manoseando en el desierto”.

A mis 42 quiero ser tan diosa como Kourtney Kardashian”.

Que ganas de ser la Kourtney Kardashian y coronar un Travis Barker”.

Yo solo quiero ser kourtney kardashian cuando sea grande”.

Ver la nueva relación de Kourtney Kardashian me hace tener esperanza con respecto a mi vida amorosa”.

Lo que esté pasando entre Kourtney Kardashian y Travis Barker...se antoja”.

Otra semana más empezando sin ser la Kourtney Kardashian amada por Travis Baker”.

Kourtney Kardashian se sacó la lotería con Travis Barker”.

Kourtney y Travis de la amistad al amor

Antes que novios, Kourtney Kardashian y travis Barker construyeron una sólida amistad a lo largo de los años, incluso esto se ha visto en algunos episodios del reality “Keeping Up with the Kardashians” de E! Entertainment Television.

Mientras que Kourtney mantenía una relación con Scott Disick, padre de sus tres hijos Mason, Penelope y Reign y Travis con Shanna Moakler, madre de sus hijos Landon Asher y Alabama Luella, la socialité y el músico se frecuentaban como amigos, al igual que los hijos de ambos, inclusive hay fotos de años anteriores, donde los siete aparecen de paseo.

Scott Disick y kourtney kardashian se separaron en 2015./ FOTO: Especial

Travis Barker y Shanna Moakler se divorciaron oficialmente en 2008, aunque intentaron salvar la relación, no prosperó./ FOTO: Especial

Una fuente cercana a la pareja reveló a E! News que Travis Barker siempre quiso salir con Kourtney Kardashian en plan romántico.

Él siempre quiso salir con ella, pero ella lo ignoraba y seguían teniendo una amistad (...) Su relación va bien y Travis la ha tratado como a una reina. Él está muy emocionado con la relación. Va muy bien y los hijos de Travis aman a Kourtney”, comentó a E! News.

Kourtney Kardashian, Travis Barker y los hijos de ambos en una foto de paparazzi./ FOTO: Google

Hacen oficial el romance

Dos días después del Día del Amor y la Amistad, Kourtney Kardashian hizo oficial su noviazgo con Travis Barker mediante una foto que compartió en su Instagram en la que aparecen sus manos entrelazadas.

La foto que destapó la relación amorosa entre el baterista de Blink-182 y la empresaria./ FOTO: Instagram

Después, el 27 de febrero, ella mostró unas fotos en un estudio de música y su pareja también las publicó en su cuenta oficial, dejando claro que están juntos en todo momento.

Otra prueba contundente fue la foto en la que Travis luce un tatuaje con el nombre de Kourtney mientras ella posa su mano sobre la espalda de él.

Travis Barker reaccionó a esta publicación de Kourtney Kardashian en Instagram simplemente con un corazón./ FOTO: Instagram