'Todo México me odia': Karla Panini culpa a la familia de Karla Luna

Ciudad de México.- Karla Panini se ha convertido en uno de los personajes más odiados de México tras haber engañado a su mejor amiga al iniciar una relación con su entonces marido Américo Garza, la cual terminaría en su formal unión.

Los también llamados “La parejita del terror” llevan años siendo blanco de ataques, críticas y un sinfín de memes en redes sociales. Pero ahora, la ex Lavandera alzó la voz para señalar a la familia de su otrora colega, Karla Luna, como los responsables de semejante acoso.

Durante una entrevista para el programa Gente Regia, transmitido por una televisora local en Monterrey, Karla Panini dijo que los comentarios negativos que recibe en sus redes sociales provienen de gente que recibió pagos por parte e la familia de la fallecida comediante.

La ex lavandera y ahora locutora de radio habló sobre sus vivencias, sus experiencias y su vida en general, pero no se podía evitar hablar de la polémica en la que está metida desde que inició su romance con Américo Garza, cuando eran amigas e incluso cuando Karla estaba enferma de cáncer.

Por lo que asegura que es la familia de la fallecida comediante quien ha estado pagando para mantener una campaña de ataques en su contra a través de redes, la cual ha durado años.

Durante la charla, Karla Panini aseguró que el hecho de que “todo México la odie” y grupos la ataquen, ya la tiene sin cuidado, pues ya ha aprendido a lidiar con esta situación que lleva arrastrando desde que hizo público su romance:

A mí no me importa que vayan y digan que me odien (…) Si todo México me odia, pues ni modo, no crean que no duermo, y no crean que no como, y no crean que no vivo feliz, y no crean que no hago mi vida, mi vida está exactamente igual”, comentó.