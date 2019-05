‘Todo eso’, conductor ‘enciende’ las redes con foto en traje de baño que marca su entrepierna

Nuevo León.- Al parecer muy atrás han quedado los días en los que Roger González era el chico inocente y divertido del Zapping Zone, de Disney Channel, pues ahora el conductor ‘enloquece’ a sus seguidores con sexys fotografías.

En su página de Instagram, el conductor comparte su vida personal y profesional con sus seguidores. Desde sus estadías en el set del programa Todo un Show, que conduce junto a Laura G y Cynthia Rodríguez, hasta sus viajes.

Asimismo, cada vez que tiene la oportunidad, Roger presume en las redes su marcado abdomen. Seguido el conductor publica fotografías en ropa interior o sin camisa, lo cual ‘enloquece’ a sus seguidores.

No obstante, en una reciente publicación, el conductor se mostró más sexy que nunca en un ajustado traje de baño que, a decir de algunos comentarios en el post, marcaba demasiado su entrepierna.

En la imagen se ve a Roger posando hacia la cámara, mientras está sentado en un camastro y de fondo se ve una playa.

“Mi mamá me regañó por estar viendo tus fotos”, “Todo eso”, “Ayuda, me desmayo”, “Guapísimo” y “Yo sí le pongo bloqueador, joven”, son algunos de los comentarios que los fanáticos del ex presentador de Dinsey Channel le dejaron en la fotografía.