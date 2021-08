Ciudad de México.- No pasó mucho tiempo desde que se lanzó el tráiler oficial de “Spider-Man: No Way Home”, que Tom Holland se ubicó bajo los reflectores al hacer pública su opinión acerca del personaje que interpreta Andrew Gafield y criticó un detalle muy específico:

Los antiguos lanzadores de telarañas eran muy chulos. Eran realmente grandes y gruesos y muy mecánicos, porque si apretabas el botón todo se movía", declaró.

Pero, el actor y bailarín británico se enfocó exclusivamente en los lanzadores del Spider-Man de Andrew:

Lo que me gusta de sus lanzadores de telarañas originales es que son tan reales como podrían serlo. Sé que es imposible crear una cosa que dispare telarañas desde tu mano, pero lo que pasaba con los lanza telarañas de las películas de Andrew es que eran tan pequeños y compactos que no tenían mucho sentido para mí", confesó Holland.

Para el próximo noviembre se tiene planeada la publicación de la obra de “The Moviemaking Magic of Marvel Studios: Spider-Man”, por ello Holland se atrevió a hablar de los lanzadores de telarañas de su Spider-Man, una singular herramienta que lo distingue de los demás.

Holland se atrevió a hablar de los lanzadores de telarañas de su Spider-Man. Foto: Especia.

Si bien una parte de la crítica especializada asegura que Holland no actuó de mala fe, otros seguidores aseguraron en las redes ambos están bien, porque cada uno de los actores le dio su esencia al personaje, en su momento. Aunque esta no sería la primera vez que Tom habla acerca de Andrew.

La participación de Garfield en No Way Home

La fanaticada explotó en redes sociales después de la filtración de unas imágenes de dudosa procedencia, donde sale el foro y al fondo se logra ver a Garfield con con el disfraz del personaje en unos andamios junto a otro actor, del que aseguran es Tobey Maguire.

De inmediato se quitaron las imágenes publicadas por el alegato de derechos de autor interpuesto por Sony Pictures, lo cual es un indicio, casi una afirmación, de la autenticidad del material. Lo mismo que ocurrió con el tráiler que se filtró un día antes de su estreno oficial, pero que más tarde se comprobó la veracidad del mismo.

Ni el tráiler oficial ni los ejecutivos de Sony o Marvel han dado algún indicio de la que Andrew Garfield o Tobey Maguire participaron en la nueva entrega de Spider-Man: No Way Home, los fans no pierden la esperanza que los tres puedan compartir pantalla.

ebecerril@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos