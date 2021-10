Tom Holland pide millonario sueldo por seguir con Spider Man

Estados Unidos.- Uno de los superhéroes favoritos del Universo Cinematográfico de Marvel es Spider Man, y según la crítica uno de los mejores que ha llevado muy bien el personaje es Tom Holland.

Para encarnar a Peter Parker, el joven actor firmó un contrato por seis películas, de las cuales tres ya protagonizó, y en las otras luchó para salvar al mundo codo a codo con otros superhéroes, como Capitán América Civil War, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

Tras el éxito taquillero, Marvel Studios y Sony buscan expandir al personaje, por lo que Holland ha declarado su firme intención de subirle más ceros a su millonario contrato, si es que lo llegan a contratar otra vez, para interpretar al hombre araña.

De acuerdo con We Got This Covered, Tom Holland está pidiendo alrededor de 20 millones de dólares para renovar su contrato como Spider-Man. Además quiere que lo reconozcan y le den prestigio como uno de los grandes rostros del MCU.

Esta cifra es bastante considerable, si se compara que recibió aproximadamente unos 250,000 dólares por su debut en la película Capitán América: Civil War. Y su salario inicial en Spider-Man aumentó a cinco millones de dólares por las películas en las que participó, como: Infinity War, Endgame y No Way Home.

