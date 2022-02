México.- Tom Holland, mejor conocido por la película “Spider-Man: No Way Home” en la que interpreta al superhéroe, está de regreso en los cines de México con el estreno de “Uncharted”.

Titulada en México “Uncharted: Fuera del Mapa”, la película dirigida por Ruben Fleischer y protagonizada por Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali y Antonio Banderas, tiene una clasificación “B”, es decir, es apta para mayores de 12 años.

Con la llegada de “Uncharted” a los cines, Tom Holland ha ofrecido varias entrevistas para promocionar la historia basada en una de las series de videojuegos más vendidas y aclamadas por la crítica de todos los tiempos, "Uncharted".

Tom Holland protagoniza "Uncharted" que en México se titula "Uncharted: Fuera del Mapa"./ Foto: Especial

Y en una de estas charlas con el medio The Hollywood Reporter, el actor británico de 25 años contó que tuvo varios accidentes durante la filmación de “Uncharted” en 2020, como la vez que fue atropellado varias veces.

“El día que me atropelló un auto fue bastante impresionante y divertido. Fue muy doloroso pero muy gratificante. Es algo genial cuando alguien pregunta ‘¿cómo estuvo tu día hoy?’, y yo digo ‘me atropelló un auto 17 veces’, y la gente dice ‘espera ¿qué?’. Creo que es una de las mejores secuencias de acción de la película”, aseguró Holland con la simpatía que se ha ganado a millones fans alrededor del mundo.

El póster oficial de la película de estreno "Uncharted"./ Foto: Google

Aprovecha pandemia para entrenar

Tom Holland recordó en la entrevista que la filmación de “Uncharted” iba a comenzar el 16 de marzo de 2020, pero que por la pandemia de COVID-19 se tuvo que posponer hasta cinco meses, los cuales aprovechó para ponerse en forma para su papel de Nathan Drake.

El novio de la actriz Zendaya subió hasta 74 kilos para la cinta y que después tuvo que bajar para interpretar a Peter Parker en “Spider-Man: No Way Home”, que se estrenó en los cines el pasado 15 de diciembre de 2021.

“En ‘Uncharted’ probablemente pesaba 74 kilos que luego reduje a 66 o 67 kilos para ‘Spider-Man’ porque necesitaba ser muy ágil y cargar con ese peso hubiera sido difícil, así que el cambio fue bastante severo”, explicó.

Tom Holland interpreta a Nathan Drake, el protagonista de los videojuegos "Uncharted"./ Foto: Google

Holland también contó que antes de volver a interpretar al superhéroe de Marvel, tuvo que pedir un descanso debido a que “Uncharted” le dejó una tendinitis en uno de sus muslos.

“En ‘Uncharted’ hubo un momento en el que tuve que hacer una llamada y decir ‘chicos, voy a necesitar un fin de semana porque si no me voy a desmoronar’. Tuve una tendinitis bastante desagradable en el tendón de la corva, lo que me retrasó un poco, pero afortunadamente, eso fue hacia el final de la filmación, pero el estudio fue fantástico porque reconocieron el duro esfuerzo que hice y me dieron el tiempo libre que necesitaba”, afirmó.

Sobre su papel de Nathan Drake, Tom Holland dijo que le costó un poco poder interpretarlo, porque su personalidad es diferente a los personajes que está acostumbrado a hacer, como el de Peter Parker.

“Históricamente, siempre he interpretado al extraño que no tiene muchos amigos y no es el chico genial, así que Nathan Drake es todo lo contrario y eso fue algo que me llevó tiempo acostumbrarme y sentirme cómodo haciéndolo”, reveló.

A continuación, mira el tráiler de la película "Uncharted" que este 17 de febrero tendrá su estreno en todos los cines de México.

