Tom Marker, integrante de The Wanted, pierde batalla contra cáncer cerebral

Estados Unidos.- Tom Parker, integrante de la boyband británica The Wanted, murió este miércoles, a los 33 años, luego de una lucha de dos años contra un cáncer cerebral.

En 2020, el cantante dio a conocer en sus redes sociales que sufría de un tumor cerebral; y en 2021 informó a su público del buen avance que habría tenido la enfermedad ante su tratamiento, pero falleció este miércoles, 30 de marzo.

Uribe Dj comunicó el deceso de Parker a través de su cuenta de Twitter.

The Wanted se desintegró de forma definitiva en 2014, y en 2020, Tom Parker anunció a sus fans que le habían diagnosticado un tumor cerebral.

Su salud mostró mejoría y la banda anunciaría que volvería a los escenarios, pero además lanzarían un disco recopilatorio de éxitos.

Estoy aquí sentado con lágrimas en los ojos mientras les cuento esto. Tenemos nuestro tumor cerebral bajo control. Me han dado los resultados de mi último escáner... y estoy emocionado de anunciar que está estable. Qué mix de emociones”, escribió en una publicación en sus redes sociales.

No podríamos pedir más a este punto; un año más o menos en esta aventura. De verdad, no me lo creo. Podemos dormir un poco mejor esta noche. Gracias a todos por el amor y el apoyo durante los últimos 12 meses”, escribió Tom Parker meses antes de volver con la banda y lanzar el disco para diciembre de 2021.