Toma Pedro Pascal ‘Mando’ de este 2020 como Din Djarin y ‘Mujer Maravilla 1984’

México.- El actor chileno Pedro Pascal suelta una carcajada cuando se le pregunta: “¿Quién es más encantador: ‘Baby Yoda’ o Gal Gadot?”.

Se trata de dos de los emblemas de las franquicias en las que el histrión chileno de moda es estrella. Él lo medita un segundo y responde: “Imposible, imposible”, repite con humor en videoentrevista. “Sería un empate”, agrega, y ríe otra vez.

Nacido hace 45 años en Santiago, Pascal podría ser considerado el latino que se adueñó de este extraño y accidentado 2020.

Entertainment Weekly y People lo nombraron uno de los mejores artistas y uno de los hombres más sexys, respectivamente.

Detrás de un casco, valiéndose sólo de su físico y su voz, protagoniza “The Mandalorian”, la exitosa serie del universo Star Wars, actualmente en su segunda temporada.

Su personaje, Din Djarin, un solitario cazarrecompensas galáctico, protege a Grogu, mejor conocido como ‘Baby Yoda’, y las amenazas que se ciernen sobre el par son innumerables.

En ‘Mujer Maravilla 1984’, al lado de Gadot, encarna a Maxwell Lord, el gran villano. Es un empresario petrolero sin suerte, pero ambicioso, que roba una piedra capaz de conceder deseos.

Las cosas se salen de proporción, los misteriosos ‘regalos’ que recibe cobran un precio, y la tensión en la Guerra Fría escala al máximo. La amazona Diana deberá salvar al mundo.

Pedro Pascal sólo puede sentirse bendecido y disfrutar ambos roles. Pero disfruta más ponerse en los zapatos de los malos, revela.

Son una invitación a expresar las cosas más oscuras. Son peligrosos. Hacer eso en la ficción y no en la vida, es delicioso”, opina.

Antes, quizá su personaje más famoso era Oberyn Martell en ‘Game of Thrones’, de breve aparición, fue un príncipe guerrero, vengativo, bravucón y de personalidad arrolladora.

Pero Maxwell Lord sólo es encantador como fachada, sorprende entonces que Pedro diga que se siente más identificado con este timador que con los otros héroes.

Perdona que lo diga, no por las motivaciones, pero, en el tono, este personaje está más cerca de mí. Es difícil admitirlo. Por las dudas, por la ansiedad de sentirme aceptado y por ser un poco odioso”, reconoce el actor, quien también dio vida al agente de la DEA Javier Peña en ‘Narcos’.

Hijo de exiliados políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet, Pedro Pascal se crió y ha vivido casi siempre en Estados Unidos. El español es su segunda lengua, y aunque batalla, no le rehúye.

Lleva poco más de 20 años como actor, pero agradece que el éxito global lo sorprendiera en una edad de madurez.

Llegar a esto sin ser joven es una ventaja poderosa. Yo ya no puedo cambiar algunas cosas. Estoy en proyectos que ve todo el mundo, pero soy quien soy. El llegar tarde me protege”, dice.

Desde sus inicios, recuerda las muchas ocasiones cuando no obtenía papeles y ni siquiera llegaba a audicionar.

En mis veintes no hay manera de explicarte cómo me hubiera servido eso. Empecé muy joven, tenía mucha dedicación, pero sufrí mucho. Veía cosas que anhelaba y no podía tenerlas”, cuenta.