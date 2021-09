Estar intubado me trajo alucinaciones fuertes: actor de ‘El Señor de los Cielos’

México.- Tomás Goros, actor de telenovelas y series como “El Señor de los Cielos”, habló por primera vez sobre la batalla que vivió en abril al contagiarse de Covid-19, lo que sintió cuando fue intubado y cuál fue su mayor fuerza.

En entrevista para TvNotas, el actor de 63 años contó que tuvo los primeros síntomas en Veracruz, donde se encontraba grabando una película, por lo que decidió volver de inmediato a la Ciudad de México para atenderse.

Señaló que sus primeros síntomas fueron dolor de cabeza y diarrea, pero jamás pensó que se tratara de Covid-19, y mientras, el problema creció.

Su oxigenación bajó y tuvo que ser hospitalizado, pero dos días después, el médico le dijo que no había de otra que intubarlo, pues tenía una neumonía que no cedía.

Goros también contó que aunque estuvo inconsciente, recuerda que tuvo alucinaciones y sueños muy fuertes, también debido a los medicamentos.

Durante los 11 días que estuve intubado tuve alucinaciones debido a los medicamentos que te dan. Mis alucinaciones fueron muy fuertes, algunas trataban sobre que ya me daban de alta y en otras hacía una película donde había balaceras de verdad, yo estaba en medio y sentía que en cualquier momento me iban matar”, recordó Tomás Goros.

Agregó que luego de once días inconsciente, despertó, y siguió sintiéndose muy mareado debido a los medicamentos. Igual, las alucinaciones continuaron, estando consciente.

El actor de telenovelas como “De frente al sol” y “Más allá del puente” cuenta que durante la dura batalla contra el virus, su mayor fuerza fue su hijo, al que sabía que no podía dejar siendo tan joven, tiene diez años.

Me la pasaba pensando en mi hijo, le pedía a Dios que me dejara regresar con él; fue mi motor y mi motivación para recuperarme. A él todavía le hago falta porque es muy pequeño, me necesita y por eso le suplicaba a Dios que me diera por lo menos diez años más para acompañarlo en su crecimiento”, dijo.

El histrión agregó que fue dado de alta el 6 de mayo y el primero con el que se reunió fue con su hijo, quien lo vio sorprendido, por su aspecto físico.

Cuando me sacaron en una ambulancia me vio y le dije: ‘Vámonos a casa, hijo’, entonces, se quedó congelado, no sabía qué decir. Yo tenía más de un mes sin verme al espejo y no sabía cómo lucía: estaba barbón, bigotón, con 18 kilos menos, los ojos hundidos, y creo que se asustó un poco al verme. Después, me dicen que se la pasó llorando todo el camino a casa”, finalizó Tomás Goros.