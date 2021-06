Debilitado por secuelas del Covid-19, Toño Mauri sufre caída y se abre el rostro

México.- Toño Mauri compartió que una de las secuelas que le dejó el Covid-19 es debilidad muscular, lo que ya le causó una primera caída en la que se abrió la cabeza y se lastimó la cadera.

El Covid-19, le hizo perder peso y los músculos de Toño Mauri se debilitaron. Pero lo más fuerte que le dejó fue daño pulmonar, por lo que tuvo que ser sometido a doble trasplante de pulmones, lo que lo mantuvo más de ocho meses hospitalizado.

El daño muscular que aún padece causó que el actor y cantante sufriera una caída que le dejó una lesión en el rostro y dolor de cadera.

Me tuvieron que dar unos puntitos, tropecé con mi pie derecho, se clavó en el piso, y yo me fui para adelante, no tengo suficiente peso para sostenerme”, explicó Toño Mauri.

Conforme está pasando el tiempo, mis nervios y mis músculos se van activando. Entonces alcancé a caer de lado, con la cabeza pegué en el piso y me abrí aquí. Y un poquito, la cadera me dolió, me hicieron pruebas y no tengo nada roto”, contó Toño Mauri para las cámaras del programa “Sale el Sol”.