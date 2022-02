México.- Toño Mauri, quien recibió doble trasplante de pulmón, contó cómo se dio su encuentro con Ana Victoria, quien lo contactó para intentar salvar la vida de su padre, Diego Verdaguer, quien murió por complicaciones del Covid-19.

Toño Mauri habló en exclusiva para TV Azteca, donde agradeció el espacio para dar su testimonio de vida y contó que le da gracias a Dios por esta nueva oportunidad.

Flor Rubio no esperó y le pidió detalles del encuentro con la hija de Diego Verdaguer, el cual Mauri calificó de bonito, pues tuvo la oportunidad de darle un mensaje de fuerza, fe y esperanza, que es lo que más se necesita en un momento difícil.

Diego Verdaguer murió por complicaciones de Covid-19 el pasado 27 de enero. En la foto, con su hija Ana Victoria. Foto: Facebook Ana Victoria.

En julio de 2020, Toño Mauri y su familia dieron positivo a Covid-19, lo que afortunadamente superaron, menos el actor y productor, quien tuvo que recibir doble trasplante de pulmones debido al daño que le dejó el virus, pero además estuvo ocho meses hospitalizado.

Considerando esta experiencia, Toño Mauri señala que contactó a sus doctores con Ana Victoria, pero ignora lo que hablaron.

Sé que contactaron pero no sé qué hablaron, me dio mucha alegría poderle platicar a ella toda mi experiencia, lo que me había tocado vivir a mí”, dijo Toño Mauri para “Venga la Alegría”.

Toño Mauri en su salida del hospital de Miami, donde estuvo ocho meses luchando por su vida. Foto: Instagram.

Y sobre el deceso de Diego Verdaguer, Mauri dijo que “la voluntad de Dios es así y hay cosas que vamos a entender con el tiempo, estamos viviendo un mundo diferente, difícil”.

Pero sí opina que el Covid-19 “no es una gripita, es algo muy peligroso”.

Ante la insistencia de Flor por saber más sobre la llamada con la hija de Amanda Miguel, Toño respondió que fue cordial y Ana Victoria lo contactó a través de un amigo en común.

Fue una llamada muy cordial, yo no tenía el gusto de conocer a Ana Victoria, a través de un amigo en común nos contactamos, es un gran ser humano, preocupada por lo que estaba pasando”, compartió.

Toño Mauri se mensajeaba con Ana Victoria

Posterior a la llamada, estuvieron en contacto a través de mensajes para saber cómo iban las cosas.

No eran cosas muy puntuales, desde esta experiencia sé como es, es fundamental el respeto, tener mucho cuidado de lo que decimos porque es un momento donde todo importa, todo cuenta”.

El esposo de Carla Alemán Magnani señaló que el caso del cantante argentino sí era similar al suyo, por lo que no dudó en contactarla con sus médicos.

Coincidía mucho con el caso de Diego por eso fue que le sugerí que hablara con mis doctores, se dio este encuentro y así pasó, y pues mira, tristemente te digo: cuando es la voluntad de Dios, hay que tomarla, sé que es una familia muy unida, linda”.

Amanda Miguel y Ana Victoria se alejaron del ojo público para vivir el duelo por la pérdida de Diego Verdaguer. Foto: Facebook.

Sobre Diego Verdaguer, Toño señala que era un gran artista que ahora vive en el corazón de su público.

Sobre si Diego estaba vacunado o no, el actor y productor no quiso opinar y se limitó a decir que ese tema no lo tocó con Ana Victoria.

Si estaba vacunado o no, eso nunca lo platicamos, pero cada persona y cada familia es diferente, aquí lo importante es esta unión que hay en estos momentos, cuando la gente se reúne para rezar”.

Compartió que a través de Instagram tiene contacto con personas que están pasando por lo mismo, a causa del Covid-19. “Esta experiencia le puede servir a muchas personas, poderles contar a ustedes lo que se pasa, por lo que se vive”.

