Toño Mauri regresa a la actuación luego de doble trasplante de pulmones

México. El actor Antonio ‘Toño’ Mauri de 57 años, vuelve a trabajar tras lidiar con las fuertes y complicadas secuelas que le dejó el COVID-19, el actor contrajo el virus el año pasado y por desgracia las consecuencias fueron graves, incluso fue sometido a un doble trasplante de pulmón para salvar su vida.

Su regreso vino acompañado con nuevos proyectos al lado de su hijo Antonio Mauri Jr. junto con él graba ‘Mariachis’ en Guadalajara, ahí Toño Mauri además de actuar es productor, mientras que su hijo es actor en la serie.

Fue a través del programa ‘Ventaneando' donde Toño Mauri habló sobre su regreso a la actuación además aseguró que está emocionada por la nueva serie ‘Mariachis’ y aunque no puede revelar muchos detalles, sí reveló algunos lugares donde grabaron escenas.

El actor de 'Por amar sin ley' reveló que grabaron un cameo en el Teatro Degollado en Guadalajara, además habló sobre su hermana Graciela quien también participará en la serie.

Toño Mauri se dijo contento de regresar a la actuación, aseguro que extrañaba mucho trabajar y esta fue una de las motivaciones para seguir luchando por su vida.

Bien, esto (de trabajar) me ayuda mucho, me motiva mucho, el día 15 de diciembre cumplo un año de mi trasplante de pulmones y hasta ahorita han funcionado bien y aquí en Guadalajara me siento bien, la altura me va bien y el clima también”, comentó Toño Mauri.