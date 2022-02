‘Trae pistola’: Platanito recuerda cómo Alfredo Adame amenazó con matarlo

Ciudad de México.- Alfredo Adame se volvió un personaje muy polémico en el medio del espectáculo mexicano, por lo que su participación en una pelea callejera provocó una ola de reacciones entre los famosos, y más por quienes ya lo han señalado por violencia. Uno de los que rompió su silencio fue el payaso Platanito, quien reveló que fue amenazado de muerte por hacer un chiste sobre él.

Ya son varias ocasiones las que Alfredo Adame utiliza las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación para lanzar ataques a otros famosos, por ejemplo: Andrea Legarreta, Carlos Trejo,Diana Golden, Joanna Vega- Biestro, Laura Bozzo, entre muchos otros, pero hasta ahora que Platanito decidió hacerlo público.

El comediante asegura que Adame lo amenazó por hacer un chiste sobre él. Foto: Especial.

El comediante Sergio Verduzco, famoso por su personaje de Platanito, concedió una entrevista al programa De primera mano y después de mencionar que “da más risa lo que está haciendo Adame que ni su propio show”, recordó cuando hace algunos años lanzó un chiste al ser cuestionado sobre la pelea que el actor y Carlos Trejo tendrían sobre el ring.

“¿A quién le vas, a Trejo o a Alfredo Adame?”, lo cuestionó un reportero, a lo que Platanito respondió: “Le voy a los dos, porque soy biker y la tengo chiquita”, haciendo referencia a las declaraciones de Susan Quintana, ex novia del también presentador.

Platanito dijo que después de hacer la broma frente a los representantes de los medios de comunicación, el propio Alfredo Adame lo contactó para hacerle una amenaza de muerte, pues según el relato del cómico, el histrión le reveló que tiene armas y las usará en cuanto se lo encontrará.

Platanito no había querido hablar del tema porque no vive del escándalo. Foto: Especial.

Me amenazó de muerte, que él trae pistola y lo dijo públicamente, están ahí las grabaciones donde el señor dice: ‘y yo cuando lo vea, lo voy a matar’. El día que pase algo, pues ahí está el responsable”, dijo.

Platanito aseguró que no había querido hablar del tema porque piensa que es “seguirle dando fama”, por lo que prefiere enfocarse en sus shows: “Cuando me metí al escándalo con él, mejor me hice a un lado porque no vivo de eso, vivo de mis shows, no me interesó seguirle dando fama a esta señor", señaló.

