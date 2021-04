Ex participante de ‘Exatlón’ y ‘Acapulco Shore’ es herido a navajazos en asalto

México.- Fernando Lozada, ex estrella de “Exatlón” y “Acapulco Shore” dio a conocer en redes sociales que fue víctima de un asalto en el que tres hombres lo hirieron en el rostro con una navaja y además intentaron ahorcarlo.

El influencer Fernando Lozada, famoso por el reality “Acapulco Shore” y por haber estado en “Exatlón Estados Unidos”, el cual se transmitió por Telemundo, dio a conocer a través de Instagram que pensó que moriría, pues fue asaltado de forma violenta por tres hombres.

Contó que lo golpearon, lo picaron con una navaja, incluso lo mordieron por la espalda, lo que lo llevó de emergencia al hospital, donde le tuvieron que realizar al menos 22 puntadas para cerrar una herida.

Me asaltaron ayer en la noche y me pusieron una madr... Me clavaron una navaja aquí (en el mentón) me pegaron como niños de 4 años, pero el navajazo sí me lo lleve y la garganta porque me ahorcaron, tengo hasta moretones”, comentó.