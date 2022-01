Trans regreso de Vanessa Claudio, Penélope Menchaca se va de México

Ciudad de México.- Como es de todos bien sabido, Vanessa Claudio cambió la conducción de Venga la Alegría, mejor conocido como “Venga la tristeza”, para emprender el vuelo a los Estados Unidos y unirse al elenco del programa de espectáculos Suelta la Sopa, transmitido por Telemundo.

Desafortunadamente, la modelo puertorriqueña se unió al fallido programa en su peor momento, pues ya estaba en decadencia y poco le duró el gusto de estar en las filas de la televisora latina en el vecino país del norte, pues unos cuantos meses después de su llegada el programa llegó a su fin.

Tras el tropezón en su carrera, Vanessa Zayda Claudio Rodríguez tomó sus maletas y se regresó a Tv Azteca, donde la directora de contenidos de Tv Azteca, Sandra Smester, le ofreció otro proyecto que ya está en las últimas Al Extremo.

Al parecer corrió con la misma suerte que en Telemundo, ya que ilusamente se espera que la ex reina de belleza llegue a “revivir al muerto”, debido a que se prescindió de la presencia de otras conductoras para darle la titularidad del programa vespertino a Clauido.

Por su parte, Vanessa reveló que su colega, Penélope Menchaca, sería la figura que la suplirá en una producción que se graba en Turquía.

Fue el pasado 13 de enero cuando se reveló en “La Caminera” que Vanessa Claudio se reincorporaría a las filas de la televisora del Ajusco, pero no se dieron más detalles al respecto.

Pocos días más tarde, la propia presentadora asistió a Venga la alegría para dar la noticia que sorprendió a sus seguidores; se incorporaría al programa Al Extremo, esto tras la partida de Carmen Muñoz.

Tantos años y de vuelta a casa… me siento muy emocionada, muy agradecida… las personas que confían en ti, que te ponen en esta posición en la oportunidad de entrar a los hogares en la hora más extrema de la televisión, pues la verdad me siento agradecida, nerviosa, porque siempre los nuevos retos me ponen muy nerviosa, pero muy contenta, con muchas ganas de poder estar con ustedes nuevamente, las familias mexicanas”, expresó.