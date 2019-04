Tras 14 años de trabajo, Televisa despida a una de sus actrices más queridas

Siguen los cambios en Televisa y esta vez le tocó decir adiós a una de las actrices más queridas de la televisora, luego de 14 años de trabajo exclusivo.

Oficialmente ha terminado mi relación de manera exclusiva con Televisa...✨ pic.twitter.com/1TzAW1Y8ze — Ariadne Díaz (@AriDiazz) 2 de abril de 2019

A través de su cuenta de Twitter, la actriz Ariadne Díaz dio a conocer que había terminado de forma oficial su contrato con Televisa.

“Oficialmente ha terminado mi relación de trabajo de manera exclusiva con Televisa y he de decir que no tengo otra cosa en mi corazón que amor y agradecimiento. Trabajar para esta empresa ha sido uno de los honores más grandes de mi vida. Encontré en sus foros amigos que me llevo en el alma para siempre, tantas historias, tantas horas, tanto amor, tantas lágrimas, tantos logros, tantas emociones. Abrazo con mi alma cada experiencia vivida. Gracias a mis queridos maquillistas, peinadores, vestuaristas, continuistas, apuntadores, asistentes de actores, iluminadores, gente de montaje, de intendencia, floor managers, utileros, directores, actores, productores, ejecutivos, a mis profesores del CEA, a mi querido Eugenio Cobo quien fue el responsable de que toda esta aventura comenzara, pero sobre todo gracias al público que ha acompañado estas historias durante tantas décadas”, se lee en el comunicado que publicó.

Agrega que para ella fue "un sueño" haber trabajado durante tantos años con Televisa y comparte algunos de sus programas más queridos, como "Atinale al Precio", "Otro Rollo", y las telenovelas como "Lazos de Amor" y "Cuna de Lobos".

“Me llena de orgullo la lealtad y cariño recíproco vivido durante estos 14 años. Nunca olvidaré no sólo las oportunidades laborales sino el apoyo que me dieron en momentos difíciles de mi vida privada. Aunque estoy segura que nuestros caminos seguirán coincidiendo, estoy feliz de iniciar un nuevo capítulo en mi carrera. Sin duda la mayor aventura que pude haber vivido a los 18 años fue venir a esta ciudad y tener este trabajo increíble y hoy no puedo de emoción y alegría de haber concretado este ciclo e iniciar un nuevo camino. Por siempre y para siempre en mi corazón. Gracias, gracias, gracias a mi familia Televisa”, concluye.

Ariadne ya se había retirado de forma temporal hace unos meses para dedicarse a la crianza de su hijo, pero ahora pone punto final a esta etapa de su carrera.