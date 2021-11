México.- Los fans del hombre araña pueden estar tranquilos, pues Spider Man No Way Home no será la última película de Tom Holland como este superhéroe y es que se ha revelado que Marvel ya prepara una nueva trilogía con él.

Según Amy Pascal, quien es productora de Sony Pictures donde también se desempeñó como ejecutiva, hizo una revelación que pondrá de buenas a todos los seguidores de Spider Man.

Luego de interpretar al arácnido superhéroe en Spider Man Homecoming (2017), Spider Man far from home (2019) y Spider Man No Way Home, que se estrena el próximo 15 de diciembre, Tom Holland seguirá usando su traje para tres películas más, dijo en una entrevista para el medio Fandango, según información de Reforma.

Tom Holland había dicho que Spider Man No Way Home marcaba el fin de su participación como el Hombre Araña. Foto: Instagram

Este no es el último filme que vamos a hacer con Marvel. (No es) la última película de Spider Man. Nos estamos preparando para hacer la siguiente cinta de Spider Man con Tom Holland y Marvel", dijo Amy Pascal.

Agregó que Spider Man far from home, Spider Man Homecoming y Spider Man No Way Home forman una primera trilogía, y ahora trabajan en las siguientes tres.

Estamos pensando en esto como (las primeras) tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas para el MCU”, dijo refiriéndose al Universo Cinematográfico de Marvel.

Amy Pascal también aseguró que Marvel y Sony seguirán siendo socios, al hacer referencia al acuerdo al que Marvel Studios y Sony Pictures llegaron respecto a la producción y distribución de los filmes en solitario Spider Man y su inclusión a los proyectos de Disney.

Spider Man No Way Home se estrena el próximo 15 de diciembre en las salas de cine. Foto: Instagram

Sin embargo, Tom Holland había dicho recientemente que Spider Man No Way Home podría ser la última vez que se pusiera el traje de Hombre Araña, pues su contrato como protagonista del personaje acababa con este proyecto, ¿será que ya firmó un nuevo contrato?

