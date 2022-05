Tras asegurar ser ‘multiorgásmica’, Lyn May revela tener una fantasía con Salma Hayek

Ciudad de México.- Tal pareciera que la edad le está elevando la temperatura a Lyn May, pues hace unos días confesó ser "multi orgásmica" y de tener hasta "60 revoluciones en la cama", de lo cual se siente muy orgullosa.

Ahora, la vedette sorprendió al revelar que le gustaría cumplir una fantasía sexual lésbica antes de pasar a mejor vida, pero no con un hombre, como ya se sabe muchos hombres han pasado por su vida, por lo que ya quiere experimentar con una mujer

A sus 69 años, la vedette aseguró ser muy exquisita en sus gustos, y confesó ante las cámaras que después de tener a tantos hombres a sus pies, y haber tenido varios encuentros con algunas famosas de los que no pasaron sólo el intercambiando besos y caricias, ahora le gustaría llevarlo más allá.

A Lyn le despertó la curiosidad tener una experiencia sexual con alguna mujer. Foto: Instagram.

Para cumplir dicha fantasía, la estrella del cine de ficheras pensó en la mexicana que triunfa en Hollywood, Salma Hayek, a quien describió como una mujer sexy, bonita y educada, características que quiere encontrar en una mujer, pero lo que más le atrae de la veracruzana es su tez morena y su espectacular figura: “Que sea sexy, morena y sensual como Salma", aseguró.

La bailarina sabe que es complicado que su propuesta llegue a oídos de la actriz quien recientemente se estrenó como heroína de Marvel, por lo que no descarta buscar a una latina que llene sus exigencias.

En cuanto al reality de “La Casa de los Famosos 2”, se le cuestionó a Lyn May si le gustaría formar parte del reality donde Laura Bozzo se encuentra triunfando, pero para Lyn May la emisión de Telemundo no tiene nada de atractivo, pues asegura que ahí solo dicen puras “pendej…”.

“Está muy aburrida esa casa, no hay nada bonito, nada de nada. No bailan, no cantan, no nada. Puro hablar puras pendej…", destacó.

Lyn May asegura que dicen puras ‘pendej…’ en ‘La casa de los famosos 2’. Foto: Instagram.

Recientemente Lyn May regresó a México proveniente de una gira en Estados Unidos, en la que promocionó su nuevo sencillo “La loba” y próximamente lanzará “Claro que sí”, tema con el que promete poner a bailar a todo el público al ritmo de reggaetón y espera que las nuevas artistas no le copien sus pasos sensuales, pues hace unas semanas señaló a Anita y a Karol G de robar sus sensuales coreografías.

ebecerril@am.com.mx